"Угроза для Запорожья": депутат рассказал о строительстве линий обороны

Линии обороны и фортификационные сооружения в Запорожье строятся уже в течение года.

Об этом в эфире Эспрессо сообщил депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко.

"Фактически линии обороны и фортификации в Запорожской области активно строятся уже более года. На некоторых участках даже больше. В начале года Запорожский областной совет начал большой проект по сбору средств почти со всех граждан области. Эти средства привлекались в единый фонд именно для строительства рубежей". обороны, фортификаций и укреплений", – рассказал Лышенко.

По его словам, построенные линии обороны должны обеспечить безопасность города Запорожья.

"Время летом не было потрачено зря. Фортификации в Запорожской области были построены. Это существенные линии обороны. Такие линии обороны и укреплений должны обеспечить безопасность города Запорожья в первую очередь", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что военный заявил о неудовлетворительном состоянии фортификаций в направлении Павлограда.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Покровске устанавливают "зубы дракона" и призывают людей уезжать.

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