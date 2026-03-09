Угроза для Запорожья: командир оценил риски наступления РФ на город

Наступление России.

Реклама

Армия РФ рассматривает Запорожское направление как следующее направление влияния на Вооруженные силы. Это обусловлено несколькими факторами. В частности, тем, что Запорожье является очень мощным промышленным областным центром и влияние на город будет иметь существенные последствия как для промышленности, так и для стойкости ВСУ.

Об этом заявил командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий «Перун» Филатов в эфире «Радио Свобода».

По его словам, сил у противника более чем достаточно для того, чтобы реализовать все его замыслы. Однако угрозы для города нет.

Реклама

«На данный момент Запорожье в безопасности», — подчеркнул он.

По его словам, все будет зависеть от хода событий, которые будут реализовываться в ближайшее время.

«Уже в зависимости от того, чем они завершатся, мы увидим результат. Здесь вопрос в чем? Я знаю замысел главнокомандующего в деталях. Есть только один вопрос: сможет ли страна обеспечить достаточный ресурс для реализации этого замысла? Замысел очень хороший. Задумка имеет и определенное оперативное видение, и стратегическое видение. Мы обычно готовим три плана: то есть одно развитие событий, второе развитие событий и третье развитие событий», — подчеркнул военный.

Ситуация на фронте

Главком Александр Сырский заявил, что зимой ВСУ достигли уникальных результатов на фронте. В частности, украинские военные уничтожили больше российских солдат, чем враг смог привлечь в армию. В феврале 2026 года Силы обороны вернули под контроль больше территорий, чем противник успел захватить.

Реклама

В то же время заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что РФ планирует создать условия для захвата Запорожья и хочет продолжать направление Днепра. По его словам, армия РФ за 2025 год оккупировала «меньше процента от общей территории Украины, заключив более 450 тысяч своих военных».