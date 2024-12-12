"Угроза есть всегда": Братчук о подготовке Запорожья к обороне

Надеяться на то, что враг остановится на достигнутом, не стоит.

Город Запорожья готовится к обороне, есть соответствующие линии обороны. Наши подразделения имеют задачи по проведению оборонной операции по необходимости. Она сегодня и производится.

Об этом в эфире "Утро.LIVE" сказал спикер УГА "Юг" Сергей Братчук.

Враг не прекращает штурмовые действия, в частности, на Роботинском направлении. Диверсионно-разведывательные группы фиксируются и в Херсонском, и в Запорожском направлениях. Поэтому нужно оценивать реальные угрозы.

"Угроза есть всегда. Враг находится на нашей территории, причем огромной группировкой. Не надо делать сенсации, будто он сейчас свалился на голову. Они (россияне – ред.) есть, они планируют соответствующие действия", – подчеркнул он.

Мы видим, добавляет он, что военные армии РФ активно атакуют по Кураховскому и Покровскому направлению. Гарантии, что враг остановится на этом, нет.

Ранее говорилось, что в разговорах о Запорожском направлении и подготовке действий врага на нем важно не путать Запорожскую область и Запорожье. Враг действительно готовится к определенным действиям в Запорожской области, к которым готовы Силы обороны.

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