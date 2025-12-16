- Дата публикации
Угроза гражданской войны и «лихие девяностые»: Залужный шокировал прогнозом
Залужный предупредил о риске гражданской войны и объяснил, что может стать катализатором.
Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный предупредил о рисках для ветеранов после войны и даже об угрозе гражданской войны в Украине.
Об этом он заявил онлайн на форуме «Ветераны как новый политический субъект: правила взаимодействия для послевоенной Украины», где говорил о роли ветеранов в послевоенной политике и обществе Украины, передают Новости.LIVE.
По мнению Залужного, демобилизованные бывшие военные в случае ухудшения экономической ситуации в Украине окажутся перед соблазном легких денег, которые можно заработать незаконным способом.
«Война, к сожалению, еще не завершилась, а нас уже кто-то сделал врагами. Это уже сегодняшние реалии. То, что мы видим. Второе: а что может быть завтра? Надо понимать, что оказавшись в условиях, например, резкого сокращения доходов, отсутствия работы, отсутствия жилья, возможности реализоваться, реализовать себя в обществе и в семье, люди с боевым опытом и оружием в руках становятся уязвимыми перед всяческими провокациями и соблазном легких денег», — говорит экс-главком.
Потенциальными рисками он назвал вероятный рост преступности и опасность на улицах. Также Залужный привел исторические аналогии.
«Это минимум и опыт Второй мировой войны, и войны в Афганистане с ее „лихими девяностыми» тому подтверждение», — говорит посол.
Залужный даже не исключает политической дестабилизации и угрозы гражданской войны.
«И даже все это может привести к рискам политической дестабилизации в стране и угрозе национальной безопасности. Ну такие, например, как гражданская война«, — удивил он заявлением.
Поэтому Залужный считает, что возвращение и реинтеграция ветеранов в мирную жизнь станет вызовом для государства, общества и самих ветеранов.
