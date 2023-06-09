Угроза холеры после подрыва Каховской ГЭС: в Минздраве рассказали о симптомах и как защититься

Вызвать холеру может смешивание канализационных вод с питьевой водой и загрязнение колодцев через подземные воды.

На затопленных в результате теракта россиян на Каховской ГЭС территориях могут возникнуть различные болезни, связанные с ограниченным доступом к чистой воде – гепатит А, сальмонеллезы, шигеллезы, ботулизм, острые кишечные инфекции, среди которых и холера.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В ведомстве напомнили, что во время войны или стихийного бедствия риск возникновения вспышки холеры всегда больше, поскольку люди вынуждены жить без надлежащих санитарных условий.

"В текущей ситуации вызвать холеру может смешивание канализационных вод с питьевой водой и подземными водами, следовательно — и загрязнение колодцев", — предупредили в Минздраве.

В то же время медики успокаивают тем, что в настоящее время в пострадавших от подтопления и прилегающих к ним районах осуществляется усиленный эпидемиологический надзор, увеличен запас всех необходимых лекарств.

“Важно помнить, что холера распространяется из-за загрязненной воды и пищи. Она вызывает сильную диарею, которая может привести к резкому обезвоживанию организма и смерти. Если не начать лечение, сильное обезвоживание может привести к шоку, коме и смерти в течение нескольких часов”, — предостерегают при этом в Минздраве.

Симптомы холеры

Первые симптомы:

частый понос – до 10 и более раз в сутки;

рвота;

боли в животе.

Из-за сильной водянистой диареи человек теряет много жидкости, что приводит к крайне серьезному обезвоживанию. В первые дни заболевания человек теряет до 10 л воды.

Признаки крайне серьезного обезвоживания:

жажда, сухость во рту;

темно-желтый цвет мочи; уменьшение количества мочи во время мочеиспускания;

головная боль;

судороги мышц;

резкое изменение черт лица: западание глаз, посинение губ и ушных раковин;

ухудшение состояния кожи: потеря упругости, кожа легко собирается в складки и долго расправляется, руки и ноги становятся морщинистыми;

холодная кожа при нормальной или пониженной температуре тела;

одышка и резкая слабость;

головокружение;

учащенное сердцебиение и дыхание;

сонливость, вялость, растерянность и раздражительность;

возможна кратковременная потеря сознания.

"В случае появления признаков острой кишечной инфекции — не ждите развития заболевания — немедленно обратитесь к врачу", — призывают медики.

Напомним, территории, оказавшиеся под водой после подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС, не просто затопленные, а уже и загрязненные. Из-за этого появился очень высокий риск распространения инфекционных заболеваний.

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