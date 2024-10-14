Угроза срыва импорта электроэнергии из Европы: в НКРЭКУ сделали важное заявление

НКРЭКУ называет информацию в СМИ об угрозе импорта электроэнергии откровенной манипуляцией
В НКРЭКУ отреагировали на информацию об угрозе прекращения импорта электроэнергии в Украину, распространенную в СМИ.
Национальный энергорегулятор НКРЭКУ подтверждает получение письма директора Секретариата Энергетического Сообщества Артура Лорковски от 9 октября 2024 года.
"В письме отмечается необходимость сохранения соответствия украинского ОСП НЭК "Укрэнерго" требованиям об отделении от Директивы (ЕС) от 05 июня 2019 г. № 2019/944 об общих правилах внутреннего рынка электроэнергии, адаптированной и одобренной", — говорится в сообщении.
В частности, Секретариат Энергетического Сообщества информировал НКРЭКУ о необходимости доформирования Наблюдательного совета оператора. В свою очередь в НКРЭКУ заверили, что "все необходимые для этого процедуры уже проходят в установленные сроки и в установленном порядке".
"Любая информация в СМИ об угрозе импорта электроэнергии является откровенной манипуляцией в преддверии отопительного сезона с целью дестабилизации общества", — отмечает комиссия.
Ранее Секретариат Энергетического сообщества предостерег Украину о возможной потере сертификации "Укрэнерго" в соответствии с европейскими стандартами.
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, комментируя это письмо, отметил, что отмена сертификации НЭК "Укрэнерго" грозит осуществлению импорта электричества, который стал возможным после синхронизации украинской и европейской энергосистем в 2022 году.
НКРЭКУ – Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
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