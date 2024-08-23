Угроза из Беларуси остается: в ГПСУ назвали причину и описали ситуацию

В Госпогранслужбе подчеркнули, что нужно быть готовыми к развитию любых ситуаций, "пока Беларусь будет оставаться в орбите влияния России".

Направление линии границы с Беларусью остается угрожающим для Украины. Однако в соседнем государстве вблизи границы не фиксируется перемещение техники или личного состава.

Об этом спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил в эфире телемарафона.

Подразделения украинской разведки следят за происходящим вглубь территории Беларуси, и насколько оно может быть угрожающим государству, чтобы анализировать всю ситуацию, и чтобы иметь возможность "вовремя реагировать на те вызовы, которые могут идти с территории Беларуси".

"Но в целом это направление для нас и так остается угрожающим, как и раньше, потому что Беларусь продолжает поддерживать Россию в этой войне, которую страна-террорист развязала против нашего государства", — сказал спикер ГПСУ.

В то же время он отметил, что в настоящее время в Беларуси вблизи границы с Украиной не фиксируется перемещение военной техники или личного состава.

"В целом по линии границы за последний период не было каких-либо нестандартных ситуаций или действий со стороны Беларуси по дестабилизации, или касающейся непосредственно линии нашей границы. Однако мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций, пока Беларусь будет оставаться в орбите влияния России", – сказал Демченко.

Напомним, ранее стало известно, что Беларусь развернула авиацию и войска ПВО вблизи украинской границы. Это произошло после заявлений самопровозглашенного президента Александра Лукашенко о том, что почти треть белорусских войск будет размещена вдоль границы с Украиной.

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