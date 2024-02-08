Угроза из Беларуси: пограничники объяснили движение военной техники у границ Украины

Движение белорусской военной техники у границы с Украиной было связано с учениями возле села Саки Брестской области Беларуси.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире национального телемарафона.

Ранее о перемещении военной техники сообщил белорусский мониторинговый Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

"Это сообщение не касалось того, что технику перебрасывают к границе с Украиной, а исключительно в направлении Бреста, к одной из точек, где проходили учения", — прокомментировал Демченко.

По его словам, пограничники не фиксируют какую-либо группировку, которую бы перебрасывали именно к украинской границе. Также в настоящее время не происходит перемещения техники или личного состава на территории Беларуси.

Напомним, в Министерстве внутренних сил Польши сообщили о намерениях "уплотнить" стену на границе с Беларусью, потому что "мигранты ее гнут".

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