- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 110
- Время на прочтение
- 2 мин
Угроза из Беларуси: Сырский принял ряд важных решений для ВСУ
Главком Александр Сырский провел совещание о готовности резервов и принял решение о формировании новых частей беспилотных систем для усиления северных рубежей страны.
Вооруженные Силы Украины принимают дополнительные меры по укреплению безопасности на северном направлении. На границе создадут совершенно новые воинские части, специализирующиеся на беспилотных технологиях.
Об этом в своем официальном сообщении в Telegram сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам совещания по состоянию и готовности резервов.
Усиление севера и ставка на дроны
По словам Главкома, обороне государственной границы на северном направлении во время совещания было уделено особое внимание.
«Для повышения эффективности прикрытия рубежей было принято решение о формировании новых частей беспилотных систем. Они будут снабжены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения определенных задач», — подчеркнул Александр Сырский.
Параллельно военное руководство продолжает наращивать возможности тех подразделений, которые уже держат оборону на этом участке фронта. Кроме того, беспилотную компоненту принципиально масштабируют в составе бригад Территориальной обороны (ТРО), что позволит существенно улучшить разведку и защиту определенных районов.
Резервы, ТрО и подготовка войск
Во время совещания Главнокомандующий заслушал доклад о доукомплектовании воинских частей техникой и вооружением после выполнения боевых задач, назвав обеспечение подразделений ключевым приоритетом.
Отдельное внимание генерал уделил развитию сержантского корпуса как основы боеспособности армии:
Будущих командиров будут отбирать прежде всего среди воинов, доказавших свою эффективность в реальном бою.
Главные критерии — наличие лидерских качеств, авторитет среди собратьев и высокая мотивация.
Сырский подытожил, что ВСУ продолжают последовательно укреплять силы, наращивать потенциал резервов и готовить личный состав для выполнения задач при любом развитии оперативной обстановки.
Напомним, руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко сообщил, что РФ готовит Беларусь к возможной эскалации. Однако в СНБО отмечают, что в ВСУ все под контролем.
Между тем, Александр Лукашенко внезапно заявил, что Беларусь якобы не планирует отправлять своих граждан на боевые действия за пределами страны, но готова «защитить» соседей.