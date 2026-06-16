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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Угроза из Беларуси: Сырский принял ряд важных решений для ВСУ

Главком Александр Сырский провел совещание о готовности резервов и принял решение о формировании новых частей беспилотных систем для усиления северных рубежей страны.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Александр Сырский провел совещание по состоянию и готовности резервов

Александр Сырский провел совещание по состоянию и готовности резервов / © Александр Сырский

Вооруженные Силы Украины принимают дополнительные меры по укреплению безопасности на северном направлении. На границе создадут совершенно новые воинские части, специализирующиеся на беспилотных технологиях.

Об этом в своем официальном сообщении в Telegram сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам совещания по состоянию и готовности резервов.

Усиление севера и ставка на дроны

По словам Главкома, обороне государственной границы на северном направлении во время совещания было уделено особое внимание.

«Для повышения эффективности прикрытия рубежей было принято решение о формировании новых частей беспилотных систем. Они будут снабжены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения определенных задач», — подчеркнул Александр Сырский.

Параллельно военное руководство продолжает наращивать возможности тех подразделений, которые уже держат оборону на этом участке фронта. Кроме того, беспилотную компоненту принципиально масштабируют в составе бригад Территориальной обороны (ТРО), что позволит существенно улучшить разведку и защиту определенных районов.

Резервы, ТрО и подготовка войск

Во время совещания Главнокомандующий заслушал доклад о доукомплектовании воинских частей техникой и вооружением после выполнения боевых задач, назвав обеспечение подразделений ключевым приоритетом.

Отдельное внимание генерал уделил развитию сержантского корпуса как основы боеспособности армии:

  • Будущих командиров будут отбирать прежде всего среди воинов, доказавших свою эффективность в реальном бою.

  • Главные критерии — наличие лидерских качеств, авторитет среди собратьев и высокая мотивация.

Сырский подытожил, что ВСУ продолжают последовательно укреплять силы, наращивать потенциал резервов и готовить личный состав для выполнения задач при любом развитии оперативной обстановки.

Напомним, руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко сообщил, что РФ готовит Беларусь к возможной эскалации. Однако в СНБО отмечают, что в ВСУ все под контролем.

Между тем, Александр Лукашенко внезапно заявил, что Беларусь якобы не планирует отправлять своих граждан на боевые действия за пределами страны, но готова «защитить» соседей.

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Дата публикации
Количество просмотров
110
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