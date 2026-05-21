Угроза из Беларуси: Украина экстренно усиливает границу фортификациями

Пограничники показали, как укрепляют границу с Беларусью

На всей протяженности границы Украины с Беларусью идет усиление инженерного обустройства и создание фортификационных укреплений из-за угрозы возможных действий со стороны Минска или Москвы.

Об этом, как передает «Укринформ», сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Собственно, еще с 2022 года, когда Беларусь открыла свою границу для российских войск, этому направлению уделяется большое внимание: продолжается инженерное обустройство непосредственно линии границы и создание фортификационных укреплений по всей протяженности границы с Беларусью», — отметил Демченко.

По его словам, подразделения Вооруженных сил Украины также создают минно-взрывные заграждения на наиболее угрожающих направлениях, чтобы сделать невозможным движение техники.

«В целом граница с Беларусью до сих пор остается зоной риска, откуда Россия или Беларусь, если подвергнется давлению РФ, может более масштабно присоединиться к войне, развязанной страной-террористкой против Украины. Также белорусская сторона собственными силами и средствами может пытаться дестабилизировать ситуацию или совершать другие действия», — сказал представитель ГПСУ.

Демченко подчеркнул, что Украина должна поддерживать сильные оборонные позиции, чтобы каждый украинский военный в этом направлении имел возможность противодействовать любым угрозам, которые могут поступать с территории Беларуси.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил о том, что в Кремле рассматривают нападение на Украину по направлению Беларуси и Брянской области (граничащей с Черниговщиной и севером Сумщины).

Зеленский провел специальное заседание Ставки верховного главнокомандующего из-за угрозы наступления России на Черниговском и Киевском направлениях. По словам президента, на Ставке подробно проанализировали имеющиеся данные украинской разведки о российском планировании наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении.

