Угроза из Беларуси: в ГПСУ рассказали, как укрепляют границу
К работам привлекаются не только военные и пограничники, но и местные власти.
Украинские силы безопасности и обороны продолжают масштабное укрепление северной границы с Беларусью.
Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина.
По его словам, усиление оборонных рубежей происходит комплексно с участием разных составляющих сектора безопасности и обороны.
Пограничники проводят инженерные работы непосредственно по линии государственной границы в пределах своей зоны ответственности.
Параллельно другие подразделения сил обороны занимаются обустройством дополнительных фортификационных сооружений.
Также в процесс должны активнее приобщиться органы местного самоуправления.
По словам Демченко, соответствующее поручение по расширению работ дали центральные власти.
«Те работы, которые уже были сделаны, сейчас идет речь о том, чтобы их еще нарастить», — отметил спикер ГПСУ.
Ранее сообщалось, что Минск и Москва создают информационную основу, чтобы оправдать возможные будущие атаки дронами по западным и северным регионам Украины с территории Беларуси.
Мы ранее информировали, что военный эксперт Игорь Романенко прокомментировал слухи о повторном наступлении РФ на Киев из Белоруссии.