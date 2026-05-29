Украина
Угроза из Беларуси: в ГПСУ рассказали, как укрепляют границу

К работам привлекаются не только военные и пограничники, но и местные власти.

Игорь Бережанский
Украинские силы безопасности и обороны продолжают масштабное укрепление северной границы с Беларусью.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина.

По его словам, усиление оборонных рубежей происходит комплексно с участием разных составляющих сектора безопасности и обороны.

Пограничники проводят инженерные работы непосредственно по линии государственной границы в пределах своей зоны ответственности.

Параллельно другие подразделения сил обороны занимаются обустройством дополнительных фортификационных сооружений.

Также в процесс должны активнее приобщиться органы местного самоуправления.

По словам Демченко, соответствующее поручение по расширению работ дали центральные власти.

«Те работы, которые уже были сделаны, сейчас идет речь о том, чтобы их еще нарастить», — отметил спикер ГПСУ.

Ранее сообщалось, что Минск и Москва создают информационную основу, чтобы оправдать возможные будущие атаки дронами по западным и северным регионам Украины с территории Беларуси.

Мы ранее информировали, что военный эксперт Игорь Романенко прокомментировал слухи о повторном наступлении РФ на Киев из Белоруссии.

