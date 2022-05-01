Угроза из Приднестровья: ВСУ сообщили о "диверсионной заготовке" оккупантов в Одесской области

Угроза из Приднестровья: ВСУ сообщили о "диверсионной заготовке" оккупантов в Одесской области

Россияне пытаются расшатать ситуацию на приграничных территориях Одесщины и надеются втянуть непризнанное Приднестровье в войну против Украины.

Враг активизировался накануне 2 мая – годовщины трагических событий в Доме профсоюзов в Одессе.

Об этом пишет оперативное командование "Юг".

"Накануне 2 мая продолжается кампания по расшатыванию Одессы, пограничных регионов и попыткам подстрекательства пророссийских сил", – говорится в сообщении.

Стало известно о диверсионной заготовке – тираже газеты "Приднестровье" от 2 мая 2022 года с якобы официальным обращением жителей Приднестровья к Путину с просьбой о защите от нападения ВСУ.

"Оказанием огласки этой провокации действия вражеских сил дискредитированы", — отметили в ОК "Юг".

Накануне поминальных дней военные напоминают о необходимости быть бдительными и сознательными, избегать массовых скоплений людей, соблюдать ограничения комендантского часа, не подвергать себя опасности посещением запрещенных зон и территорий.

Ранее сообщалось, что в Приднестровье российская пропаганда распространяет ложь об угрозе Украины.

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