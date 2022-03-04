Угроза катастрофи на Запорожской АЭС: спасатели ликвидировали пожар

От ГСЧС привлечены 40 человек и 10 единиц техники.
По состоянию на 05:20 на Запорожской АЭС в Энергодаре подразделения ГСЧС выехали на тушение пожара в учебно-тренировочном корпусе.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
От ГСЧС привлечены 40 человек и 10 единиц техники. В 05:55 пожар был локализован на площади 2 тыс. м. кв.
В 06:20 спасатели ликвидировали пожар. По данным ГСЧС, жертв и пострадавших нет.
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов в свою очередь сообщил, что сейчас бои не ведутся: ни в городе, ни на станции. Затишье происходит. Об этом он сказал в прямом эфире украинских национальных телеканалов во время совместного информационного марафона "Единые новости".
Ранее в ГСЧС рассказали, что именно горит на Запорожской АЭС после обстрелов российских оккупантов.
Напомним, ночью 3 марта российские оккупанты обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции возле города Энергодар.
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