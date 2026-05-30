Угроза массированного удара РФ до сих пор актуальна: Зеленский срочно обратился к украинцам

Владимир Зеленский

Угроза массированного удара, о котором говорят еще с 26 мая, до сих пор остается актуальной.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении за 30 мая.

Глава государства призвал украинцев и в эти сутки быть внимательными к сигналам воздушной тревоги, ведь информация от разведок о возможности массированного удара остается актуальной.

«Мы знаем, что партнеры говорили с россиянами по этому поводу. Веры в то, что кто-то там, в Москве, одумается, нет. Обязательно берегите жизнь — реагируйте на опасности», — заявил Зеленский.

Он заверил, что украинская ПВО, все мобильные огневые группы, боевая авиация находятся в полной готовности, «настолько, насколько возможно, учитывая поставки».

«Процент убытия „шахедов“ нашими воинами стабильно выше 90 — это 90–93%. По крылатым ракетам и баллистике: со всеми партнерами мы работаем, чтобы были новые взносы в программу PURL, мы ищем другие способы получать ракеты», — добавил президент.

Напомним, 25 мая официальный представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова пригрозила, что РФ снова будет наносить удары по Киеву. Кроме того, в Министерстве иностранных дел РФ пригрозили, что иностранцам следует как можно быстрее покинуть украинскую столицу.

На следующий день, 26 мая, украинцев предупредили об опасности массированного удара в ближайшие двое суток. В конце концов, россияне в дни продолжали свой воздушный террор, но в таких масштабах, которые, как бы то ни звучало цинично, были более «привычными» для украинцев.

Вчера, 29 мая Владимир Зеленский также призвал украинцев учитывать воздушные тревоги из-за данных разведки о подготовке Россией нового массированного обстрела.

Напомним, по информации разведки, ВС РФ планируют обстрел накануне Дня Киева (31 мая).

