Угроза массированной атаки этой ночью: власти Прикарпатья сделали срочное предупреждение

Воздушная тревога

Этой ночью существует высокая вероятность очередной массированной атаки российских оккупантов по территории Украины. Жителей Прикарпатья призывают не пренебрегать правилами безопасности.

С соответствующим срочным предупреждением к гражданам обратилась глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук в Telegram.

«Прошу жителей Прикарпатья быть максимально внимательными и ответственными. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги — в случае опасности находитесь в безопасных местах», — подчеркнула глава ОВА.

Светлана Онищук также призвала позаботиться о своих близких во время возможной воздушной угрозы. Особое внимание Онищук просит обратить на тех, кто больше нуждается в помощи: детей, людей старшего возраста, людей с инвалидностью.

«Бережем друг друга. Вместе выстоим», — добавила руководитель Ивано-Франковской области.

При объявлении воздушной тревоги необходимо немедленно пройти до ближайшего укрытия или воспользоваться правилом «двух стен». Следите за официальными сообщениями Воздушных сил ВСУ и местных властей.

Угроза массированной атаки: что говорит президент

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский получил информацию о подготовке россиян к новой массированной атаке по Украине.

«Говорил с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером. Благодарен за соболезнования в связи с постоянными российскими воздушными атаками. Проинформировал канцлера о данных нашей разведки, что россияне готовят новый массированный удар по украинским городам и общинам. Очень важно, чтобы на эти обстрелы были общие ответы партнеров, прежде всего, в поставках антибаллистики», — отметил президент.

По информации разведки, ВС РФ планируют обстрел в канун Дня Киева.

В частности, Телеграмм-канал Ukraine context пишет, что особенно внимательными следует быть жителям Шевченковского, Голосеевского, Святошинского и Подольского районов столицы.

Также реагировать на тревоги следует в городах Коростень, Вышгород, Днепр, Павлоград, Белая Церковь, Львов, Староконстантинов и Дубно, где РФ проводила финальную разведку объектов. Все ответственные лица и работники предприятий предотвращены», — говорится в сообщении.

В СНБО сделали короткое предупреждение

Андрей Коваленко — руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при Совете национальной безопасности и обороны Украины — также кратко написал по этому поводу: «Максимально внимательно к тревогам относитесь в последующие дни».

