Угроза мирового масштаба: Байден поговорил с Зеленским о пожаре на ЗАЭС из-за обстрелов россиян

Угроза мирового масштаба: Байден поговорил с Зеленским о пожаре на ЗАЭС из-за обстрелов россиян

Президент США призвал РФ прекратить обстрелы Украины.

Президент США Джо Байден переговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским о пожаре на Запорожской атомной электростанции. Она возникла ночью 4 марта из-за обстрелов российских оккупантов.

"Президент Джо Байден разговаривал сегодня вечером с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы получить информацию о пожаре на Запорожской атомной электростанции. Президент Байден присоединился к президенту Зеленскому, призвавшему Россию прекратить военную деятельность в этом районе и разрешить пожарным и спасателям доступ к месту происшествия", – говорится в сообщении Белого дома.

Там добавили, что "президент Байден также разговаривал сегодня вечером с заместителем министра ядерной безопасности Департамента энергетики США и администратором Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Джилл Груби, чтобы получить обновление по ситуации на станции. Президента и дальше будут регулярно информировать".

Напомним, ночью 4 марта российские оккупанты обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции возле города Энергодар.

В ГСЧС рассказали, что горит здание учебно-тренировочного центра на территории ЗАЭС. В пресс-службе ЗАЭС сообщили, что российские оккупанты также попали в первый блок атомной электростанции.

По состоянию на четыре часа утра 4 марта продолжало гореть здание учебно-тренировочного центра — огнем были охвачены 3,4 и 5 этажа.

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"Оккупанты не дают возможности для подразделений ГСЧС приступить к ликвидации последствий пожара. В г. Энергодар на Запорожской АЭС работает один энергоблок из шести. Противопожарное состояние АЭС в норме", — сообщили в ГСЧС.

Президент Владимир Зеленский в коротком видеообращении ночью рассказал, что уже провел несколько телефонных разговоров с европейскими лидерами, президентом США Джо Байденом. Он призвал Европу проснуться, ведь горит самая большая атомная электростанция Европы.