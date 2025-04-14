Третья мировая, советы Трампу и как закончить войну: главное из интервью Зеленского CBS News

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с американскими журналистами. Речь шла, в частности, о потерях Украины, отношениях с США и завершении войны.

Главное из интервью Зеленского CBS News – читайте в материале ТСН.ua.

Угроза для мира

Из-за агрессии РФ и дальнейших планов экспансии российского диктатора на кону сейчас стоит безопасность всего мира. Зеленский выразил опасение, что война России против Украины может обостриться, если Киев при поддержке союзников не будет жестко противостоять дальнейшему военному продвижению со стороны оккупантов.

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"В этот момент войны РФ против Украины – на кону безопасность всего мира. Если мы не будем твердо стоять, Владимир Путин будет продвигаться дальше", – сказал он в разговоре с корреспондентом американской телерадиокомпании.

В то же время Зеленский обратил внимание, что это "не просто пустые спекуляции".

"Наш народ платит самую высокую возможную цену. Высшей цены не существует. Мы отдали все наши деньги - все, что имели в финансовом плане. Но самое важное - мы отдали [жизнь] наших людей", - акцентировал президент Украины.

Совет Трампа

Президент Владимир Зеленский заявил, что приветствует визит президента США Дональда Трампа в Украину , чтобы тот увидел последствия российской войны. После этого можно будет двигаться дальше по плану прекращения войны.

Глава государства отметил, что его американский коллега мог бы понять, что здесь происходит в Украине.

"Мы уважаем вашу позицию. Но, пожалуйста, перед любыми решениями, любыми планами по переговорам, приходите посмотреть на людей, гражданских лиц, воинов, больницы, церкви, уничтоженных или мертвых детей", - сказал Зеленский в приглашении Трампа.

Отметим, что свое интервью украинский президент дал во время визита в Кривой Рог, где 4 апреля в результате ракетной атаки со стороны РФ погибли 19 человек, девять из которых — дети.

"Приходите, смотрите, а потом будем двигаться с планом, как закончить войну. Вы поймете, с кем у вас дело. Вы поймете, что сделал Путин", - сказал Зеленский.

Высказываясь о враждебном терроре с обстрелами украинских городов, он отметил: "Это значит, что мы не можем доверять России. Это значит, что мы не можем доверять переговорам с Россией".

Кроме того, президент Украины сделал заявление о влиянии кремлевских нарративов на представителей власти США. Он считает, что российские нарративы преобладают в США.

"Как можно быть свидетелем наших потерь и наших страданий, понимать, что делают россияне, и при этом верить, что они не агрессоры, что не они начали эту войну? Это говорит об огромном влиянии информационной политики России на Америку, на политику США и политиков США", - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Трамп как сильный президент сильной страны должен быть на стороне Украины. Зеленский считает неправильным то, что Америка хочет быть нейтральной.

Война в Украине закончится дипломатическим путем

Зеленский подчеркнул: будут переговоры . И территории вернутся, желательно, чтобы по дипломатическому пути.

"Безусловно, не хочется терять людей. Людей не вернуть... В любом формате окончания войны этот момент никто не простит. Безусловно, будут переговоры. Они будут разные - односторонние, двусторонние, трехсторонние. Мы дойдем до дипломатического решения этой войны, потому что Путин не может нас оккупировать, а нам не хватает сил сегодня". сказал он.

Что хуже сильного врага

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня армия сильнее, чем в начале войны, но в поддержке партнеров есть разбалансирование и неопределенность. Он акцентировал, что Украине хотелось бы более сильной позиции США в контексте развязанной Россией войны.

"Сейчас мы сильнее на поле боя, наша армия сильнее, чем были в начале войны. Но долгая война и устают все. Неопределенность - в том, что идет разбалансировка партнеров. И мы хотели более сильную позицию США. США - наш партнер, мы рассчитываем на Соединенные Штаты, но Соединенные Штаты на сегодня эта позиция и сработает. Мы хотим верить, что эта позиция сработает на то, чтобы закончить войну как можно скорее. Мы хотим этого.

Он отметил, что в некоторых вопросах со стороны партнеров Украины чувствуется неопределенность, а это иногда хуже, чем сильный враг.

"Но у нас есть разные разговоры на разном уровне, и иногда в некоторых вопросах мы чувствуем неопределенность партнеров. Наша цель абсолютно такая же прозрачная и понятная. Мы знаем, кто Путин, мы ему не доверяем. Мы боремся за себя, за свои права, свободы, и, я все же считаю, за общие ценности с ним. хуже, чем понятный, сильный враг”, - рассказал Зеленский

Без помощи США будет много потерь

Соединенные Штаты прекратили военную помощь и обмен разведывательными данными, "зная, что для Украины это будет очень больно" из-за российских баллистических ударов и гибели украинцев. Однако без помощи США будет тяжело.

"Условием, которое бы разблокировало обмен разведданными, стало прекращение огня. Украина на это согласилась. Но Россия продолжила свои атаки по гражданской инфраструктуре. То есть сначала Киеву заблокировали помощь, а затем сделали предложение, которое бы его возобновило", - сказал президент.

Зато россиянам предложили, но ничего не заблокировали и не ограничили.

"Получается, что мир через силу работает в одну сторону и только в нашу. И я считаю, что это несправедливый подход", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что Путин никогда не хотел завершить войну, потому прекращение огня не работает.

В то же время Зеленский выразил благодарность партнерам за поддержку.

"Я думаю, что без Соединенных Штатов мы будем нести много потерь. Человеческих и территориальных. Могут быть такие потери. Безусловно, без Соединенных Штатов будет сложно иметь именно ту цель, желаемую цель, как можно быстрее закончить войну и иметь справедливый мир. И скорее окончание, и справедливый мир будет сложно сделать без Соединенных Штатов". рассматривать такой вариант. Но это наша судьба, наша земля, наша жизнь.

Расходы Путина на войну

За три года полномасштабного вторжения Владимир Путин потратил $1 трлн на финансирование войны против Украины.

"Три страны уже втянуты в эту войну. И будут привлечены другие. Или будет привлечено больше войск из этих стран, если эту войну не остановить. В этой войне сегодня принимают участие интересанты. На этом начали зарабатывать деньги северокорейцы, китайцы, иранцы. долларов на эту войну, эти страны не захотят останавливаться”, — сказал Зеленский.

Будет ли работать прекращение огня

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему частичное прекращение огня не будет работать.

"С человеком, не желающим закончить войну, должны быть построены такие договоренности, чтобы у него была безысходность. Если это прекращение огня, надо договариваться о полном прекращении огня, хотя мы готовы были и к частичному", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к любому формату.

"И мы готовы к любому формату. Почему? Потому что мы видим, что полное прекращение огня может дать возможность перейти к дипломатическому треку. Но Путин этого не хочет. Так вот, чтобы было безусловное прекращение огня — это единственный формат. Безусловное прекращение огня говорит, что это можно контролировать. Как? .Срыв или не срыв прекращения огня”, - отметил он.

Украинский лидер объяснил, почему частичное прекращение огня не будет работать.

"Полно. Если это будет частично, Путин всегда будет играть над тем, что кто-то выстрелил, а мы не те дроны, а они взяли ракеты, а то были не дальнобойное оружие, а оно короткое и т.д., будет много бла-бла-на эту тематику и т.д. Поэтому мы и говорили, что предложение Соединенных Штатов количество дней, срок времени и четко кто мониторит. Мониторит прекращение огня. Конкретно, кто это будет делать.

Зеленский подчеркнул, что Путин не может ничего требовать. И эта позиция должна исходить даже не от Украины, а от Соединенных Штатов Америки. Потому что прекращение огня безусловно в том и смысл этого прекращения огня.

"Безусловное. Путин не может ставить какие-либо условия нам, а мы не можем ставить какие-либо условия русским. Хотя у нас много есть условий к ним, потому что они пришли с войной на нашу землю и они убивают нас здесь, у нас дома", - резюмировал президент.

Несправедливость со стороны США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о несправедливом подходе со стороны США. Он отметил, что Вашингтон заблокировал Украине помощь, а затем предложил прекращение огня, тогда как россиянам вместе с этим предложением ничего не блокировали.

"США прекратили нам помощь, заморозили ее и обмен разведданным, зная, что для нас очень больно будет - удары баллистические, не понимая, что идет нашествие ракет русских по нашим гражданским. И мы, зная, что это остановлено, и мы слышим, что это условие, что оно разблокируется, если Украина пойдет на безусловное прекращение".

Он напомнил, как отреагировала Украина: она согласилась на безусловное прекращение огня. В то же время в отношении России американцы не приняли никаких подобных мер, акцентировал президент.

"И здесь у меня вопрос, как у президента. Мне заблокировали что-то и сказали: "Иди, иначе мы не разблокируем. И у тебя будут потери и оружия, и помощи, и разведданных". У меня вопрос, что США сделали зеркального в сторону русских? Иди на прекращение огня, иначе вот тебе санкционный пакет, а я ввожу очень сильный санкционный пакет. Но если быть честными и справедливыми, то нам заблокировали, а потом запропонировали.

То есть когда мы говорим о мире через силу, извините, выходит так, что мир через силу работает в одну сторону, и только в нашу. И я считаю, что это несправедливый подход», - подчеркнул глава государства.

По его мнению, США должны были сделать сильный шаг и украинцы еще на это очень сильно надеются.

"И надеемся, что будут условия в сторону России, а не в сторону Украины", - отметил президент.

Бизнес между РФ и США

Зеленский акцентировал, что в бизнесе важно, кто являются твоими партнерами. Поэтому не хорошо обстоять дела с убийцами, например, с россиянами, которые ежедневно убивают украинцев. Он не считает, что с убийцами нужно вести бизнес.

"Для меня не все равно, с кем вести бизнес. Я сам пришел из бизнеса. Для меня никогда не было в моем бизнесе все равно, с кем зарабатывать деньги. Понимаете, может, это мое отношение. И мне не все равно, каким образом зарабатывать деньги. И мне не все равно, сколько людей вокруг пострадало через те или иные контракты. Для меня successful . , это что-то им приносит. Когда рабочие в твоем бизнесе счастливы, они благодарны, что они являются источником вдохновения этих успехов.

Он отметил, что считает бизнес между Соединенными Штатами и Россией выбором США.

"Я к этому хорошо не отношусь. Но я уважаю суверенитет Америки и суверенный выбор США. Я просто считаю, что все-таки люди прежде всего. Люди - самая большая ценность. Поэтому мне кажется, что приоритеты должны быть в другом. Сначала нужно Путина поставить на место, а потом с ним иметь те или иные экономические отношения", - добавил президент.

После этих слов журналист сказал Зеленскому, что он кажется настоящим ненавистником президента России Владимира Путина.

"Путина? Стопроцентная ненависть. Даже не 99,9. Но это не значит, что мы не должны работать над тем, чтобы закончить войну как можно скорее, чтобы перейти к дипломатическому треку", - прокомментировал это украинский лидер.

Российские нарративы в США

В Соединенных Штатах сейчас преобладают российские нарративы о войне в Украине.

"Как можно быть свидетелями наших потерь и наших страданий, понимать, что делают россияне, до сих пор верить, что они не агрессоры, что не они начали эту войну? Это говорит об огромном влиянии информационной политики России на Америку, на политику США, на политиков США", - подчеркнул он.

По его мнению, в Вашингтоне сейчас наблюдается "изменение тона и изменение реальности". У нас есть дела с Путиным, подчеркнул главнокомандующий, поэтому, наверное, очень быстро закончить войну не получится. В Украине верили в то, что Трамп — сильный, так что сможет это сделать.

"Президент Трамп, сильный президент сильной страны, должен быть на стороне Украины. И я считаю, что неправильно даже, что Америка хочет быть где-то посередине. Но все зашло так, что мы чувствуем, что Америка более тепло разговаривает с русскими, чем с Украиной. И я считаю, что это неправильно. И это то, что хотел".

О количестве бойцов в ВСУ

Украинская армия в нынешнем количестве сегодня сдерживает неприятеля. Ее нельзя уменьшать.

"Мы понимаем, что, прежде всего, наша армия, которую нельзя уменьшать, потому что в таком количестве она сегодня сдерживает врага. Мы не делаем какие-то операции, большие операции по деоккупации. Нет. Этого недостаточно. Этого количества недостаточно для этого", - подчеркнул президент.

И потому, по словам Зеленского, самое важное – сдерживать врага. И именно сдерживанием мы занимаемся. И именно поэтому нельзя сокращать численность украинской армии.