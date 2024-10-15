Угроза на границе с Беларусью: есть ли опасность вторжения в Житомирской области

Житомирская область полностью готова к любым вызовам со стороны Беларуси. Пока угрозы вторжения из соседней страны нет.

Об этом рассказал руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в интервью "Главкому".

"Граница на Житомирщине "зашита" полностью. Мы готовы к любым вызовам со стороны Беларуси. Ситуация полностью контролируемая. На сегодняшний день угрозы прямого вторжения, по крайней мере, на границе Житомирщины, нет", — подчеркнул чиновник.

По словам Бунечко, в области завершили все фортификационные работы, которые не прекращались с 2022-го, когда "враг зашел и оккупировал девять населенных пунктов на Житомирщине не через границу области с Беларусью, а через Чернобыльскую зону".

"Пока фортификации построены уже исключительно по военным канонам. Мы с начала вторжения рыли окопы, рвы, строили взводные и ротные опорные пункты так, как сами это видели, не являясь военными инженерами", — рассказал глава Житомирской ОВА.

Напомним, на прошлой неделе РФ перебазировала МиГ-31К в Беларусь. В частности, возможно попытаюсь россиян сохранить самолеты, которые всегда под угрозой на российских аэродромах. Однако есть и другие версии.

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