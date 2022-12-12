Угроза нападения на Украину из Беларуси: голова Сумской ОВА рассказал, при каких условиях возможно наступление

У беларуской армии нет мотивов воевать против Украины.

Беларусь может быть вовлечена в войну, поэтому риск вторжения со стороны Беларуси в Украину остается.

Об этом "Украинской правде" сказал руководитель Ровенской ОВА Виталий Коваль, постоянно отслеживающий ситуацию на границах граничащего с Беларусью региона.

"Мне нравится фраза "неспровоцированная война в Украине", вот ключевая фраза. Если будут делать какие-то провокации, то только приказ заставит беларускую армию перейти границу. Какого-то подъема там не состоится. Потому что у них нет мотива. Приказ может быть", — сказал глава Сумской ОВА.

Он добавил, что беларусы могут и не выполнить приказ, поскольку уже случаи, когда разрезали колеса, спускали дизель в машинах. Также они могут делать вид, что настроены на активный прорыв.

"Но риск приказа есть, это нужно понимать", – резюмировал Виталий Коваль.

Напомним, что информационным операциям по возможному вторжению РБ подыгрывают сами илорусские лидеры, включая Александра Лукашенко. Цель этих усилий – не дать им усилить украинские операции в других частях фронта.

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