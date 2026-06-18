Александр Лукашенко

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Украина не верит последним заявлениям самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и укрепляет северную границу из-за беспокойства по поводу участия Беларуси в войне.

Об этом сообщает The Guardian.

Как Украина укрепляет северную границу на фоне угрозы нападения Беларуси

По информации издания, количество российских беспилотников-шпионов, летящих в Украину из воздушного пространства Беларуси, резко возросло с начала года. А Украина активизировалась и укрепляет укрепление на границе:

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делает противотанковые рвы,

бетонные препятствия «зубы дракона» для блокировки бронетехники

и новые участки колючей проволоки.

По словам военных, стоящих на белорусско-украинской границе, с января выросло количество российских разведывательных беспилотников, а именно ориентировочно на 20%.

Россия и Белоруссия расширяют военную инфраструктуру у границы с Украиной

Увеличение количества дронов-шпионов происходит параллельно с сообщениями о том, что РФ построила пять новых баз БпЛА вблизи общей границы с Беларусью. Журналисты предполагают, что такие действия Россия предприняла в рамках своих усилий по использованию «воздушного пространства Минска для нападения на Украину».

А в прошлом месяце в Беларуси заявили о расширении военной инфраструктуры якобы, чтобы «поддерживать российские операции», включая:

логистические маршруты,

учебные площадки,

а также инфраструктуру связи,

и наблюдения для поддержки вероятных ударов российских беспилотников по Украине.

Вступит ли Беларусь в войну РФ — мнения экспертов, политиков и военных

В то же время, официальные лица уверяют, что нет никаких доказательств того, что российские или белорусские военные собираются в большие формирования в приграничных районах для повторного вторжения в Украину.

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Однако некоторые украинские и европейские чиновники обеспокоены тем, что Путин пытается все теснее давить и Лукашенко, чтобы тот вмешался в военные усилия на территории Украины. Речь идет о совместных ядерных учениях в начале этого года.

«Я не говорю, что наступление начнется завтра. Я говорю, что вижу кое-что другое. Ряд событий, которые дают основания считать, что Лукашенко готовится к войне», — цитируют в The Guardian бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

С мнением своего бывшего коллеги также соглашается действующий глава МИД Андрей Сибига. Он считает, что РФ, столкнувшись с тупиком на фронте, может попытаться использовать Беларусь для расширения масштаба войны в Европе в целом.

«Москва все больше втягивает Беларусь в свою войну против Украины, превращая ее в платформу для агрессии не только против нашей страны, но и Европы в целом», — сказал он в мае.

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Однако другие, в частности, Евгений Магда, директор киевского Института мировой политики, очень скептически относятся к тому, что Лукашенко рискнет разрешить использовать белорусские войска для поддержки военных действий Москвы.

«Если мы говорим о его (Лукашенко — ред.) причастности к потенциальным действиям против Украины, то политически это будет его конец, тем более после всего сказанного о 500 целях в Беларуси, которые Украина готова поразить», — считает командующий беспилотными силами Украины Роберт Бровди.

Аналитики предполагают, что это будет «не внезапный шаг Москвы по открытию нового фронта», а говорят о постепенном расширении «масштабов деятельности России, связанной с Беларусью».

Угроза из Беларуси — последние новости

Белорусский диктатор Александр Лукашенко удивил новой, заявил, что Путин якобы не заинтересован во втягивании Беларуси в войну против Украины. Однако он не возразил, что эту тему они с Путиным много раз обсуждали.

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Между тем, главнокомандующий ВСУ Сырский на фоне угрозы из Беларуси принял решение о формировании новых частей беспилотных систем для усиления северных рубежей страны.

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