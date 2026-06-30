Угроза наступления из Беларуси: Сырский сделал важное заявление

Александр Сырский / © Александр Сырский

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский оценил риски нового наступления российских оккупационных войск с территории Беларуси. Украинское командование продолжает готовиться к любым вызовам и учитывает даже самые плохие сценарии развития событий.

Об этом он заявил эксклюзивно для ТСН в рамках национального телемарафона «Единые новости».

По словам Сырского, военное руководство Украины ясно понимает намерения российского диктатора. Кремль не исключает северное направление и продолжает рассматривать его как одно из возможных для нанесения удара.

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«Мы должны учитывать все, даже самые плохие варианты развития. Мы знаем, что Путин поставил задачу российскому Генеральному штабу просчитать разные варианты ведения наступательной операции, в том числе с территории Беларуси с целью захвата Киева, с целью захвата других территорий, и российское руководство просчитало несколько вариантов действий», — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Решится ли Беларусь снова вступить в войну

Несмотря на наличие агрессивных планов у российского командования, Сырский выразил серьезное сомнение в готовности Минска вновь открыто предоставить свою территорию как плацдарм для вторжения.

Оценивая реалистичность такого шага, главнокомандующий объяснил, что военно-политическое руководство Беларуси вряд ли пойдет на подобный риск.

«Насколько они реалистичны, учитывая последние события, я думаю, что руководство Беларуси не решится использовать собственную территорию, давать ее агрессору для использования и в качестве плацдарма для проведения наступательной операции», — подытожил Сырский.

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Угроза со стороны Беларуси — последние новости

Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что в Беларуси под контролем России достраивают военные дороги, а также базы для оружия и горючего у границы с Украиной. По данным разведки, в российских документах эти объекты напрямую увязывают с задачами так называемой «сво».

Также в Беларуси начались масштабные «мобилизационные учения» и массовое уточнение данных военнообязанных, что свидетельствует об усилении давления Кремля с целью втянуть Минск в войну и использовать его ресурсы.

РФ проводит информационную кампанию, пытаясь представить возможные украинские удары по военным объектам в Беларуси как эскалацию. В частности, обострение возникло из-за требования Украины демонтировать четыре российских ретранслятора в Гомельской и Брестской областях, которые враг использует для наводки дронов на западные регионы Украины. Глава МИД РФ Лавров назвал это попыткой втянуть Беларусь в войну, однако белорусская сторона не поддержала эту воинственную риторику.

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