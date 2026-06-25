Угроза наступления из Беларуси: Сырский сделал важное заявление для украинцев

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © Александр Сырский

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Украина нуждается в создании новых военных бригад на фоне угрозы наступления из Беларуси.

Об этом главком сказал в комментарии LIGA.net.

Сырский отметил, что Россия намерена увеличить протяженность линии активного фронта на 160 километров.

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«Враг, кстати, скорректировал свои планы и собирается в этом году создать новые дивизии и пять бригад. Мы вынуждены реагировать на такие действия. На войне инициативу либо перехватываешь, либо отдаешь. Третьего не дано», — сказал он.

Он объяснил, что новые бригады нужны, чтобы не оголить активную линию фронта.

«Если увеличить численность бригады, от этого не увеличится протяженность линии фронта, на которой она может применяться», — подчеркнул он.

В то же время, увеличение численности бригады обеспечивает то, что она дольше может выполнять задачи на определенном участке, а не на большей территории.

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«Итак, когда фронт растет вширь и вглубь, арифметика неумолима: нужны новые воинские части», — подытожил он.

Угроза наступления из Беларуси — последние новости

Самопровозглашенный президент Лукашенко начал в Беларуси мобилизационные учения. Военнообязанных мужчин вызывают к военкоматам для уточнения данных, проверяют систему оповещения и отрабатывают механизмы развертывания резерва.

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, ситуация со стороны Беларуси угрожает уже не первый год, и Лукашенко действительно готовится к войне. Он напомнил, что перед началом полномасштабного вторжения россияне больше года проводили обучение на территории Беларуси.

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