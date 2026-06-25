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Угроза наступления из Беларуси: Сырский сделал важное заявление для украинцев
Сырский отметил, что Россия намерена увеличить протяженность линии активного фронта на 160 километров.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Украина нуждается в создании новых военных бригад на фоне угрозы наступления из Беларуси.
Об этом главком сказал в комментарии LIGA.net.
Сырский отметил, что Россия намерена увеличить протяженность линии активного фронта на 160 километров.
«Враг, кстати, скорректировал свои планы и собирается в этом году создать новые дивизии и пять бригад. Мы вынуждены реагировать на такие действия. На войне инициативу либо перехватываешь, либо отдаешь. Третьего не дано», — сказал он.
Он объяснил, что новые бригады нужны, чтобы не оголить активную линию фронта.
«Если увеличить численность бригады, от этого не увеличится протяженность линии фронта, на которой она может применяться», — подчеркнул он.
В то же время, увеличение численности бригады обеспечивает то, что она дольше может выполнять задачи на определенном участке, а не на большей территории.
«Итак, когда фронт растет вширь и вглубь, арифметика неумолима: нужны новые воинские части», — подытожил он.
Угроза наступления из Беларуси — последние новости
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