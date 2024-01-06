Угроза наступления на Харьковщину: почему об этом написало The Telegraph и какие шансы армии РФ

Угроза вторжения в Харьковскую область с территории России будет всегда. и речь идет не только о ней, а обо всех регионах, граничащих с Россией и Беларусью. Только угроза может быть как максимальной, так и умеренной или минимальной. Чтобы понимать, какой уровень угрозы для Харькова и Харьковской области следует проанализировать состав российских оккупационных войск у границ с Украиной.

Об этом пишет военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

РФ запустила ИПСО, потому что панически боится ударов по Белгороду

По словам Коваленко, по состоянию на сегодня вдоль восточной границы Украины и России сосредоточена группировка войск прикрытия границы, состоящая из группы войск "Брянск", "Белгород" и "Курск". Суммарное количество – чуть более 27 тысяч л.с. Но нас больше всего интересует именно "Белгород", которая и должна представлять экстремальную угрозу Харькову.

По объяснению Коваленко, группировка "Белгород" – это:

11,5 тысяч личного состава;

около 80 танков;

около 150 ББМ;

чуть более 300 единиц ствольной артиллерии;

некоторое количество РСЗО – около 30.

"И вот этим всем РОВ (российские оккупационные войска – ред.), по версии The Telegraph, ссылающиеся на какие-то анонимные, но очень надежные источники, будут пытаться захватить Харьков и область? Авдеевку уже три месяца как не может окружить и оккупировать группировку в 45 тысяч, а здесь речь об 11,5 тыс., город миллионник, окруженный линиями обороны и границами и вообще об области", – подчеркнул обозреватель.

Он отмечает, что угроза диверсионных действий сохраняется. Угроза обстрелов – да. В то же время угроза повторного вторжения крайне минимальна.

"Для того чтобы представлять угрозу для Харькова, ГВ "Белгород" необходимо увеличить по меньшей мере до 60 тысяч. Минимум! А сделать это незаметно и быстро просто нереально. Спрашивается, что это было? Еще одна демонстрация тотальной профнепригодности очередного западного СМИ? Ведь элементарный анализ ситуации на границе дает понять степень бреда таких материалов", – риторически спрашивает Коваленко.

Впрочем, говорит он, не совсем так. Дело в том, что мы видим, как последние дни ВСУ высокоэффективно наносят удары по военным объектам армии РФ в Белгородской области и непосредственно вблизи Белгорода. Противодействовать таким ударам командование врага эффективно не может, а среди местного населения ширится паника.

"Не исключаю, что российские спецслужбы из-за своих сливных бачков с контактами в западных СМИ совершили слив столь хайповой информации. Мол, Россия готовится снова ворваться в Харьковскую область! Это создает соответствующий психологический эффект, мол, если бы по Белгородской области ничего не прилетало, то и повторное вторжение в харьковскую область не рассматривалось бы!", – предположил военно-политический обозреватель.

Да, это классическое ИПСО, уверяет Коваленко, слитое через западное СМИ, призванное посеять панику как внутри Украины, так и среди наших партнеров, тревожащихся появлением фронта еще в одной области и которые бы давить на Киев не наносить удары по территории России.

"А поскольку нынешние западные журналисты это совсем другая порода, не цепные псы демократии, а не анализирующие и перепроверяющие болонки хайпа информацию, а безумно хайпующие, это ИПСО достигает нужного Москве результата в вопросе резонанса. Собственно, думаю, точки над " е” расставлены", – подытожил Александр Коваленко.

Напомним, 15 января 2024 года Россия может начать новое наступление на Харьковщину, утверждает The Telegraph. Британское издание со ссылкой на собственные источники сообщило, что Вооруженные силы Украины готовятся к наземному нападению, однако местные власти это отрицают. Эксперт объяснил, насколько способен враг и какие у него шансы.

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