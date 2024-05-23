Угроза наступления РФ на Сумщину: будет ли повторение "харьковского сценария" — что говорит ОВА

Оборонные рубежи в Сумской области обустраивались еще с 2023 года и сейчас идет их усовершенствование.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Сумской ОВА Владимир Артюх, комментируя угрозу российского наступления на регион.

"На самом деле занимались оборонными рубежами уже некоторое время с 2023 года Вооруженные силы, Государственная служба транспорта, военные администрации, местные общины наши", — говорит Артюх.

По его словам, в настоящее время продолжается усовершенствование оборонных укреплений в соответствии с планами, которые ОВА получает от Вооруженных сил.

"Совершаются и наращивание возможностей круговой обороны населенных пунктов, которые находятся в непосредственной близости к границе. То есть это вообще постоянные меры. И наращивание возможностей по защите и населенных пунктов, и оборонных рубежей продолжаются уже достаточное время", – отметил глава ОВА.

Кроме того, Артюх признал, что Сумская область изучает опыт событий в Харьковской области и "вносит определенные решения по усилению на определенных направлениях фортификационных оборонных рубежей".

Напомним, на прошлой неделе начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов предупредил, что Россия может начать наступление в Сумской области. Впоследствии Буданов был вынужден объяснять свое заявление и заверил, что по состоянию на 14 мая в приграничной области находилась небольшая группировка россиян.

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