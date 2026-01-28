Угроза наступления россиян на Запорожье: что говорят украинские военные

Война России против Украины / © ТСН

Российская оккупационная армия не имеет достаточных ресурсов для масштабного наступления на Запорожье, но может попытаться захватить город Орехов, расположенный в 65 км от областного центра.

Такое мнение высказали в комментариях hromadske военные командиры, ответственные за это направление.

По словам собеседников издания, российское наступление на Запорожье со стороны Степногорска маловероятно несмотря на то, что на прошлой неделе группы оккупантов фиксировались уже к югу от Приморского. Такое продвижение, считают военные, будет затруднять водная преграда — Каховское водохранилище.

«Это участок местности, который не имеет достаточного покрытия грунтов для стремительного продвижения. Ну зайдут они в населенные пункты вдоль берега. Какие действия можно провести в таком случае? Два штурмовых полка закроют этот вопрос. Независимо от концентрации, если не будет большого участка инфильтрации, то за полтора-два месяца полностью [остановим продвижение]», — пояснил командир с позывным «Перун».

Более вероятным сценарием, предполагают военные, является движение 5-й и 58-й армий РФ навстречу друг другу, чтобы взять в кольцо Орехов. Наступление россиян на село Камышеваха, которое расположено посередине дороги между Запорожьем и Ореховым, может обрезать эту основную логистическую трассу, которую сейчас полностью контролируют Силы обороны.

О возможных планах россиян наступать на Орехов свидетельствует то, что они активизировались в направлении Лукьяновского, откуда могут двигаться на Камышеваху, и в Щербаках, что в 13 километрах от Орехова.

Однако как считают военные, вряд ли это произойдет быстро, ведь из Гуляйполя до Орехова россиянам нужно преодолеть 30 километров.

«По моему мнению, противник сейчас не имеет достаточных ресурсов для масштабного наступления с поддержкой всех возможных средств, то есть бронетехники, танковых групп на одном направлении. Поэтому он действует другим способом — малыми пешими группами на нескольких участках пытается растянуть нашу оборону и заставить перебрасывать наши резервы», — говорит заместитель комбата с позывным «Ганс».

Хотя наступление россиян на Запорожье маловероятно, до областного центра могут доставать даже вражеские FPV-дроны, однако, как предполагают военные, эти удары вряд ли будут массированными.

«Я думаю, они будут медленно лезть на Запорожье, но сначала пойдут на Орехов», — подытожил угрозу один из украинских офицеров.

Напомним, из-за российской атаки по Запорожью в ночь на 28 января в городе было повреждено по меньшей мере 12 домов. В части домов исчезло электроснабжение.