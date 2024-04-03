Угроза нового наступления РФ на Украину: в НАТО сделали тревожное заявление

В НАТО подчеркнули, что Москва готова платить "очень высокую цену" в Украине.

Россия постоянно наращивает военную мощь, поэтому НАТО призвали членов Альянса перейти к долгосрочным обязательствам поддержки Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в среду, 3 апреля.

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"Мы видим, как они получают значительные объемы боеприпасов и оружия из Северной Кореи и Ирана. И как Россия смогла перевести экономику на военные рельсы. И как Москва готова платить очень высокую цену – как людьми, так и техникой – для минимальных достижений на поле боя в Украине, практически несмотря на человеческие жизни", — ответил он на заявление Зеленского о новом наступлении России в мае-июне.

Напомним, в интервью CBS Владимир Зеленский заявил, что российская армия готовит новое наступление уже в мае-июне. По его словам, Украина поделилась этой информацией с союзниками.

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