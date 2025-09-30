Угроза окружения РФ под Добропольем: эксперт о шансах ВСУ на полное уничтожение вражеской группировки

Доброполье

В результате контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины в районе Доброполья, прорвавшаяся в августе группировка ВС РФ оказалась под угрозой окружения. Следующим этапом должно стать полное уничтожение противника, однако возникает вопрос, владеет ли украинская армия достаточными силами для этого.

В интервью Эспрессо TV бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко сообщил, что, по его мнению, для полного расчленения и уничтожения вражеской группировки украинским вооруженным силам не хватает ресурсов, прежде всего личного состава.

По словам эксперта, после вклинивания российских сил в украинские оборонительные рубежи восточнее Доброполья, командование ВСУ перебросило дополнительные резервы, которые провели стабилизационные действия. В то же время данный участок фронта остается фрагментированным, и в ряде секторов положение противника близко к окружению, тогда как в других — к полуокружению.

«То есть это вклинение разрезали на три части, и сейчас на севере это выглядит как окружение, а в двух местах — как полуокружение. Для того, чтобы завершить такие действия, нужны силы, чтобы расчленить и уничтожить то, что находится внутри. Но именно для этого, видимо, не совсем хватает сил и средств поражения», — объяснил Романенко.

Генерал добавил, что оккупанты пытаются с помощью дронов поставлять ресурсы и добавлять резервы в районы окружения и полуокружения, чтобы попытаться выйти из этой тяжелой для них ситуации.

«Но нам для успешного завершения нужны дополнительные ресурсы и резервы, и прежде всего личный состав, с которыми у нас проблемы», — подчеркнул Романенко.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска оцепили часть российских подразделений на Добропольском направлении.