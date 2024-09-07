Угроза от иранских баллистических ракет: какие украинские города в серьезной опасности

В течение нескольких недель Украине могут угрожать оперативно-тактические баллистические ракеты, которые РФ получит от Ирана, — Fath-360. Прифронтовые украинские города оказываются в опасности.

Какие угрозы существуют, объяснили аналитики проекта Defense Express.

"Сейчас речь идет о том, что в начале сентября этого года россияне получили 200 оперативно-тактических баллистических ракет Fath-360, которые, скорее всего, были доставлены морским путем в один из российских портов на Каспийском море", — отмечают эксперты.

По имеющимся данным, стартовая масса такой ракеты составляет около 800 кг, из которых 150 кг приходится непосредственно на боевую часть. Скорость полета – примерно 4900 км/ч). Известна максимальная дальность полета – 80-120 км. Ракета имеет комбинированную систему наведения, сочетающую инерционную и спутниковую навигацию.

Аналитики отмечают, что ракета Fath-360, которую вроде бы уже передали россиянам, является, по сути, уменьшенной копией более дальнобойных ракет Fateh-110.

"Если дальше исходить именно из характеристик Fath-360, то можем предположить, что эти ракеты россияне могут применить именно в боях на Востоке, для ударов по позициям наших войск, или для ударов по прифронтовым городам — как Покровск, Сумы и Харьков", – говорится в материале Defense Express.

Также специалисты отмечают, что россияне и иранцы в процессе "трансфера" ракетных технологий могли пойти на определенные дезинформации, а потому "по факту могли быть переданы не Fath-360, а именно более мощные Fateh-110".

Напомним, Wall Street Journal со ссылкой на анонимных европейских и американских чиновников сообщило, что Иран отправил в Россию баллистические ракеты. Эта новость появилась на фоне того, что Россия значительно усугубила воздушные и ракетные удары по нескольким городам и стратегической инфраструктуре в Украине.

После информации в СМИ , Украина сделала заявление и предупредила Иран "разрушительные последствия" для двусторонних отношений — на фоне возможной передачи баллистических ракет России.

Новая угроза! Иран передал России баллистические ракеты!

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