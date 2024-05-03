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Угроза от врага во время Пасхи: СБУ дала рекомендации гражданам о мерах безопасности

Угроза от врага во время Пасхи: СБУ дала рекомендации гражданам о мерах безопасности

Пасха / Фото: pixabay.com

Враг традиционно может прибегнуть к созданию искусственных конфликтных ситуаций среди представителей религиозных общин для дестабилизации внутренней обстановки внутри Украины.

Россия постоянно привлекает собственную агентуру для совершения провокаций в разных областях общественной жизни, в частности в межконфессиональных отношениях. Также агрессор активно привлекает своих приспешников для корректировки вражеского огня по гражданской инфраструктуре нашего государства.

Об этом пишет СБУ.

Среди потенциальных целей армии РФ – места массового скопления людей. Так, СБУ призывает граждан накануне и в период Пасхи:

  • ограничить посещение массовых мероприятий;
  • не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству к незаконным действиям;
  • соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона;
  • не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а во время нее находиться в укрытиях;
  • сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.

Ранее говорилось, что враг готовит удары по Украине перед Пасхой и "качает" новый скандал.

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