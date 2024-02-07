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Угроза от вражеских самолетов и провал голосования в Палате представителей о помощи Израилю: главные новости ночи 7 февраля 2024 года

Угроза от вражеских самолетов и провал голосования в Палате представителей о помощи Израилю: главные новости ночи 7 февраля 2024 года

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги / Фото: pixabay.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Мониторинговые каналы предупредили о вылете 9 вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95мс Читать далее –>
  • В Умани и Новомосковске раздались взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>
  • Палата представителей провалила законопроект республиканцев о помощи только Израилю Читать далее –>
  • Республиканская партия Сената заблокирует соглашение о границе, оставив Украину во взвешенном состоянии — The Hill Читать далее –>
  • В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: находитесь в укрытиях Читать далее –>

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