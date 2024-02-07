Угроза от вражеских самолетов и провал голосования в Палате представителей о помощи Израилю: главные новости ночи 7 февраля 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Мониторинговые каналы предупредили о вылете 9 вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95мс Читать далее –>
- В Умани и Новомосковске раздались взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>
- Палата представителей провалила законопроект республиканцев о помощи только Израилю Читать далее –>
- Республиканская партия Сената заблокирует соглашение о границе, оставив Украину во взвешенном состоянии — The Hill Читать далее –>
- В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: находитесь в укрытиях Читать далее –>
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