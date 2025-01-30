Угроза отключений света из-за морозов: в "Укрэнерго" отреагировали

В "Укрэнерго" опровергли информацию СМИ о потенциальных отключениях света из-за морозов. Пока ограничения электроснабжения в связи с похолоданием нет.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Некоторые медиа и телеграмм-каналы распространили информацию о существовании угрозы применения вынужденных отключений электроэнергии на следующей неделе. В этих сообщениях источником угрозы названо "прогнозируемое синоптиками существенное похолодание на всей территории Украины".

"НЕК "Укрэнерго" опровергает такую информацию, ведь прогнозов по ограничению электроснабжения пока нет. Прогнозируемый уровень снижения температуры не повлечет за собой существенных проблем и не обусловит необходимость применения мер ограничения. Ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной. Энергетики прорабатывают все сценарии, в частности — и на случай" резкого понижения температуры воздуха", — отметили в ведомстве.

Также украинцам напомнили, что единственной причиной вынужденного применения отключений всегда было и остается разрушение энергетической инфраструктуры в результате российских ракетно-дроновых атак.

"Пожалуйста, доверяйте только официальным источникам информации и прислушивайтесь к рекомендациям энергетиков", — призвали энергетики.

Напомним, российская оккупационная армия атаковала Умань в Черкасской области. В городе поврежден инфраструктурный объект. Местные жители остались без электричества.

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