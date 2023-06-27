Угроза подрыва ЗАЭС: какая ситуация на станции

В "Энергоатоме" сообщили о ситуации на Запорожской АЭС по состоянию на 27 июня.

Россия готовится к теракту в Запорожской АЭС с выбросом радиации. Оккупанты заминировали на атомной станции пруд-охладитель. По состоянию на утро 27 июня ситуация на ЗАЭС контролируется, уровень воды в пруду-охладителе стабилен.

Об этом сообщает "Энергоатом".

"Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой. По состоянию на 09:00 уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС – без изменений. Сейчас он составляет 16,58 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", — говорится в сообщении.

Там также отметили, что уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, – на уровне 11,15 м. В последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища.

"Энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, поэтому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит", — отметила пресс-служба.

Напомним, эксперт спрогнозировала сценарий в случае теракта на Запорожской АЭС.

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