Угроза подрыва ЗАЭС: Минздрав обратился к жителям 50-километровой зоны

В Минздраве рассказали, что должно быть в аптечках людей, проживающих в 50-километровой зоне вокруг ЗАЭС.

Министерство здравоохранения обнародовало советы по содержанию домашних аптечек для жителей 50-километровой зоны вокруг Запорожской атомной станции из-за возможной угрозы подрыва.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

В обращении отмечается, что эта информация касается только жителей 50-километровой зоны вокруг ЗАЭС и не является релевантной для людей, проживающих вне этого радиуса.

Так, в Минздраве советуют позаботиться, чтобы в домашней аптечке был калий йодид, который используется, чтобы в случае аварии на ядерных объектах уменьшить негативное влияние радиоактивного йода на щитовидную железу.

Врачи подчеркнули, что принимать нужную дозу йодида калия следует только после официального оповещения. Такое извещение проводится местными органами исполнительной власти и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям через средства массовой информации.

"Оптимально принять препарат после оповещения за шесть и менее часов до поступления радиоактивного облака, однако калий йодид остается эффективным одновременно с поступлением облака и через 6 часов после него. Не рекомендуем прием препарата через 24 часа после поступления облака", — говорится в сообщении. .

Что должно быть в домашней аптечке при взрыве на ЗАЭС. / Фото: Министерство здравоохранения Украины

Также в аптечке должны быть алюминиево-антацидные сорбенты. Такая группа средств содержит активное вещество гидроксид алюминия и используется для ускорения нейтрализации, связывания и вывода радионуклидов из организма и, таким образом, снижения риска для здоровья вследствие их поступления.

Кроме того, следует позаботиться о наличии альгинатов, активное вещество – альгинат натрия. Он создает защитный барьер на поверхности жидкого содержимого желудка. Этот барьер предотвращает впитывание опасных веществ организмом.

В домашней аптечке обязательно должна быть маска, которая является средством физической защиты для уменьшения попадания в организм опасных веществ.

Напомним, врач Евгений Комаровский рассказал, спасет ли йод от радиации и есть ли опасность для Киева.

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