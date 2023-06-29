Угроза подрыва Запорожской АЭС: что делать жителям в радиусе 50 км поблизости станции

Алгоритм действия на случай опасности радиации.
Власти разработали четкие алгоритмы взаимодействия на случай подрыва Запорожской АЭС. Люди в радиусе 50 км вокруг станции заранее получили препараты йода.
Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения Сергей Дубров в телемарафоне.
В то же время Дубов предостерег от бесконтрольного употребления каких-либо препаратов йода. По его словам, реакторы остановлены, вероятность выброса йода минимальна.
"Но хочу отметить то, что без информирования о необходимости приема тех или иных препаратов — никаких препаратов принимать не следует. Поскольку реакторы остановлены, вероятность выброса йода минимальна", — отметил Сергей Дубов.
По его словам, в случае подрыва Запорожской АЭС следует акцентировать внимание на следующем:
- сохранять спокойствие, не паниковать,
- слушать официальные сообщения органов государственной власти (что можно делать, что нельзя делать),
- прислушаться ко времени эвакуации при необходимости,
- лекарственные средства принимать исключительно после рекомендации по их применению.
Между тем, в Минздраве объяснили, чем опасно употребление калия йодида для профилактики. Он полезен только в отдельных ситуациях в конкретных дозах и определенных группах людей. Применение препарата для профилактики опасно.
О побочных эффектах при бесконтрольном употреблении калия йодида читайте дальше.
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