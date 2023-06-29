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Угроза подрыва Запорожской АЭС: что делать жителям в радиусе 50 км поблизости станции

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Угроза подрыва Запорожской АЭС: что делать жителям в радиусе 50 км поблизости станции

Российские оккупанты не уменьшают свое присутствие на ЗАЭС. / Фото: ГУР Минобороны

Алгоритм действия на случай опасности радиации.

Власти разработали четкие алгоритмы взаимодействия на случай подрыва Запорожской АЭС. Люди в радиусе 50 км вокруг станции заранее получили препараты йода.

Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения Сергей Дубров в телемарафоне.

В то же время Дубов предостерег от бесконтрольного употребления каких-либо препаратов йода. По его словам, реакторы остановлены, вероятность выброса йода минимальна.

"Но хочу отметить то, что без информирования о необходимости приема тех или иных препаратов — никаких препаратов принимать не следует. Поскольку реакторы остановлены, вероятность выброса йода минимальна", — отметил Сергей Дубов.

По его словам, в случае подрыва Запорожской АЭС следует акцентировать внимание на следующем:

  • сохранять спокойствие, не паниковать,
  • слушать официальные сообщения органов государственной власти (что можно делать, что нельзя делать),
  • прислушаться ко времени эвакуации при необходимости,
  • лекарственные средства принимать исключительно после рекомендации по их применению.

Между тем, в Минздраве объяснили, чем опасно употребление калия йодида для профилактики. Он полезен только в отдельных ситуациях в конкретных дозах и определенных группах людей. Применение препарата для профилактики опасно.

О побочных эффектах при бесконтрольном употреблении калия йодида читайте дальше.

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Дата публикации
Просмотры
217
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