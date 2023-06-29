Угроза подрыва Запорожской АЭС: что делать жителям в радиусе 50 км поблизости станции

Власти разработали четкие алгоритмы взаимодействия на случай подрыва Запорожской АЭС. Люди в радиусе 50 км вокруг станции заранее получили препараты йода.

Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения Сергей Дубров в телемарафоне.

В то же время Дубов предостерег от бесконтрольного употребления каких-либо препаратов йода. По его словам, реакторы остановлены, вероятность выброса йода минимальна.

"Но хочу отметить то, что без информирования о необходимости приема тех или иных препаратов — никаких препаратов принимать не следует. Поскольку реакторы остановлены, вероятность выброса йода минимальна", — отметил Сергей Дубов.

По его словам, в случае подрыва Запорожской АЭС следует акцентировать внимание на следующем:

сохранять спокойствие, не паниковать,

слушать официальные сообщения органов государственной власти (что можно делать, что нельзя делать),

прислушаться ко времени эвакуации при необходимости,

лекарственные средства принимать исключительно после рекомендации по их применению.

Между тем, в Минздраве объяснили, чем опасно употребление калия йодида для профилактики. Он полезен только в отдельных ситуациях в конкретных дозах и определенных группах людей. Применение препарата для профилактики опасно.

О побочных эффектах при бесконтрольном употреблении калия йодида читайте дальше.

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