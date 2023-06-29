Угроза подрыва Запорожской АЭС: как власть готовится к последствиям вероятной утечки радиации (фото)

Из-за угрозы подрыва россиянами Запорожской АЭС в Запорожье, Днепропетровщине и в части Херсонщины состоялись учения с легендой об утечке радиации из одного из энергоблоков АЭС.

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал подробности.

"Сегодня в пять утра в соответствии с системой оповещения "Энергоатома" и Министерства энергетики весь персонал соответствующих служб был поднят по тревоге. Мы проводим на Запорожье, Днепропетровщине и в части Херсонщины учения, приближенные к реальным событиям. Легенда — утечка радиации из одного из энергоблоков Запорожской атомной электростанции", – рассказал он.

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В учениях задействовано около 8000 человек, в том числе местные власти, правоохранители, волонтеры, врачи и представители всех служб государственных органов власти, отвечающих за систему гражданской защиты. Привлечены около 350 единиц спецтранспорта и 400 автобусов для эвакуации.

Как власти готовятся к вероятному уничтожению Запорожской АЭС / Фото: Игорь Клименко

Клименко рассказал, что в каждом населенном пункте работают эвакуационные группы, состоящие из представителей местных органов власти и Национальной полиции Украины. Они обеспечивают перемещение и сопровождение граждан в безопасные зоны.

Также работают около 200 дополнительных патрулей Национальной полиции на трассах, чтобы избежать пробок, а эвакуационный транспорт мог беспрепятственно двигаться.

Как власти готовятся к вероятному уничтожению Запорожской АЭС / Фото: Игорь Клименко

"Мы понимаем, что оккупированная врагом Запорожская атомная электростанция сегодня представляет в техногенном смысле огромную опасность, особенно для граждан Днепропетровской, Запорожской и Херсонской области. По наихудшему сценарию обязательной эвакуации подлежат около 300 тысяч жителей Днепропетровщины и Запорожья", — отметил Клименко.

Как власти готовятся к вероятному уничтожению Запорожской АЭС / Фото: Игорь Клименко

Министр говорит, что из-за повышенной угрозы отрабатываются все возможные сценарии. Например, что радиоактивное облако может пойти в любой регион нашего государства.

В рамках тренировочных мероприятий развернуты контрольно-санитарные посты для проверки выезжающего из населенных пунктов транспорта. Здесь есть техника для замеров радиационного фона, также производят осмотр и обработку автомобилей и эвакуированных людей.

Как власти готовятся к вероятному уничтожению Запорожской АЭС / Фото: Игорь Клименко

"Каждая квартира, каждый частный дом нужно проверить, не остались ли там маломобильные люди, для них нужен особый медицинский транспорт. Мы отрабатываем эти нужды вместе с Министерством здравоохранения. Враг рядом и мы понимаем, что должны быть готовы к любым его намерениям. Мы вовремя придем на помощь, власти отреагируют на любые вызовы", — подчеркнул министр.

Напомним, глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской АЭС. Террористы разместили взрывчатку на около четырех из шести энергоблоков атомной электростанции.

В результате в Запорожье и Запорожском районе в четверг, 29 июня, начались масштабные командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты области на фоне возможной аварии на ЗАЭС.

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