Угроза полной блокировки границы: польский министр обратился к фермерам

Это может привести к остановке экспорта польских товаров в Украину.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский обратился с письмом к протестующим фермерам, призвав их полностью не блокировать границу с Украиной.

Его текст опубликован на сайте министерства.

Польский министр подчеркнул, что фермеры протестуют за "справедливое дело". Среди требований, в частности, упрощение и смягчение требований в рамках европейской программы Green Deal, а также ограничение импорта агропродукции из Украины. Секерский подчеркнул, что уже действует запрет на импорт зерна, рапса, подсолнечника, пшеничной муки, шрота, отрубей и жмыхов.

"В то же время мы стремимся достичь двустороннего соглашения с Украиной, которое расширило бы сферу защиты нашего рынка, включив другие чувствительные продукты, такие как сахар, мясо птицы, яйца, мягкие фрукты, мед, яблочный сок, масло", — говорится в заявлении министра.

Вместе с тем, Секерский предупредил, что полное закрытие границы может способствовать приостановке экспорта польских товаров в Украину и привести к сокращению многих рабочих мест. Он призвал митингующих следить, чтобы их деятельность как можно меньше вредила обществу.

Министр также подчеркнул, его ведомство обращается к правительству Польши за дополнительными средствами для помощи фермерам. Он пригласил аграриев к переговорам, чтобы результатом нашей совместной работы стала договоренность о решении текущих проблем и разработка программы на будущее.

Как сообщалось, ситуация на украинско-польской границе остается непростой. Кроме блокировки грузовиков, польские фермеры не пропускают военные грузы для ВСУ и пытались блокировать железную дорогу, а также своими действиями затрудняют движение рейсовых автобусов.

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