Угроза потери Крыма поставила Путина перед выбором из двух вариантов — Times

Оккупированный Крым

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Угроза потери оккупированного Крыма может либо заставить президента РФ Владимира Путина согласиться на переговоры о прекращении войны, либо, напротив, подтолкнуть российское руководство к опасной эскалации конфликта.

Об этом в своей колонке для The Sunday Times написал политический обозреватель и эксперт по Восточной Европе Марк Галеотти.

По его словам, Крым имеет для российского лидера исключительное значение не только как стратегический плацдарм, но и как ключевой политический символ его правления.

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Галеотти напоминает, что официальный Киев продолжает настаивать на восстановлении контроля над всеми оккупированными территориями. В то же время в международных дипломатических кругах нередко высказывается предположение, что именно вопрос Крыма может стать предметом компромисса ради достижения мира.

Однако, по мнению эксперта, события последних недель свидетельствуют о другом сценарии: если Москва стремится устранить угрозу для полуострова и прекратить блокаду, ей, вероятно, придется вести переговоры уже на условиях, выгодных Киеву.

В Киеве растет уверенность, в Москве — пессимизм

Обозреватель отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский убежден в эффективности стратегии усиления давления на Россию. В частности, глава государства одобрил проведение 40-дневной операции воздействия, призванной побудить государство-агрессора к прекращению войны.

По словам Галеотти, эти оптимистичные оценки разделяет и министр цифровой трансформации и оборонных инноваций Михаил Федоров.

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«В Киеве царит новая уверенность, тогда как в России все сильнее ощущается пессимизм», — отмечает эксперт.

Раскол российской элиты

По мнению автора, в кремлевских кругах в настоящее время сосуществуют два принципиально разных подхода к дальнейшим действиям.

Прагматики выступают за замораживание конфликта, сохранение уже оккупированных территорий и начало переговоров с Западом и Украиной. Они надеются добиться хотя бы частичной отмены санкций и прекращения украинских ударов по российской территории.

В то же время лагерь максималистов призывает к дальнейшей эскалации. Среди возможных шагов они рассматривают мобилизацию сотен тысяч резервистов, а также более агрессивные действия против европейских предприятий, поставляющих Украине вооружение.

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Галеотти признает, что такая стратегия сопряжена с колоссальными рисками, однако её сторонники убеждены, что Украина не выдержит появления новых крупных российских сил.

Что будет определять дальнейшие решения Путина

Эксперт считает, что в настоящее время Путин проявляет осторожность и пока не сделал окончательного выбора между переговорами и эскалацией.

В то же время именно перспектива потери Крыма может стать тем фактором, который заставит его действовать.

«Если Путин придет к выводу, что потеря Крыма повлечет за собой и его собственное политическое падение, он может сесть за стол переговоров. Но с такой же вероятностью он способен поддаться призывам повысить ставки и расширить конфликт», — предупреждает Галеотти.

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По мнению обозревателя, история показывает, что в моменты паники российский президент нередко принимает поспешные и неудачные решения, а потому борьба за Крым может стать не только ключом к миру, но и триггером новой опасной фазы войны.

Украина «отрезает» Крым от россиян — последние новости

Напомним, в результате регулярного обстрела со стороны ВСУ на стратегически важном Геническом автомобильном мосту обрушились пролеты, что полностью парализовало движение вражеского транспорта.

Между тем на фоне усиления Украиной кампании ударов средней и дальней дальности оккупационные власти Крыма объявили чрезвычайное положение. Украинские удары кардинально изменили ситуацию на полуострове.

Эксперты издания The Hill считают, что утрата Россией возможности использовать временно оккупированный Крым в качестве военного плацдарма может иметь критические последствия не только для хода войны, но и для самого режима диктатора Путина.

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