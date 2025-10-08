Угроза приближается: экстрасенс предупредил о возможных блекаутах и назвал регионы

Отключение света в Украине / © ТСН

Экстрасенс Роман Завидовский дал прогноз, какие опасности сейчас приближаются к Украине. По его словам, впереди нас, вероятно, ждут отключения света в результате российских обстрелов.

В эфире своего YouTube-канала провидец проанализировал расклад на картах Таро и цыганской колоде.

«Мне очень часто выпадала карта вора на цыганском бревне карт. Это карта краж, разорение. Мне очень часто выпадали карты бедности. Пятерка бубновая — это карта разорения финансового. Пятерка пентаклей, имеющая аналогичное значение. Возможны потенциальные блекауты. Угрозы блекаутов присутствуют», — говорит Роман Завидовский.

Экстрасенс назвал регионы, которые в наибольшей опасности:

«Днепропетровская область, Запорожская область, Киевская область, Одесская. Мне карты показывали и в некоторых западных регионах, это Львовская и Волынская. Угрозы блекаутов абсолютно реальны и возможны».

Он призвал подготовиться к возможным отключениям света и заботиться о своей безопасности.

«Павербанк должен быть заряжен на сто процентов. Какая-то лампа также должна присутствовать, чтобы не сидеть в темноте. Ну и, конечно, что нужно заботиться о своей безопасности. Потому что атаки могут быть и на гражданских, и на объекты инфраструктуры», — говорит провидец.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.