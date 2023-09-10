Угроза применения баллистического вооружения в восточных областях — Воздушные Силы ВСУ

Воздушная тревога распространяется по Украине.
Внимание, опасность внедрения баллистического вооружения в восточных областях.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.
Также украинские военные предупредили об угрозе применения врагом ударных БПЛА в Кировоградской области.
Напомним, что ранее сообщалось, что в Киевской области силы ПВО работают по целям.
Добавим, что Воздушные Силы предупредили о движении ударных беспилотников в сторону Полтавщины и ракетной опасности.
Также позже в Киеве раздались взрывы : находитесь в укрытиях.
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