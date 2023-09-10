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Угроза применения баллистического вооружения в восточных областях — Воздушные Силы ВСУ

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1125
Время на прочтение
1 мин
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Угроза применения баллистического вооружения в восточных областях — Воздушные Силы ВСУ

Воздушная тревога охватила значительную территорию Украины / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Воздушная тревога распространяется по Украине.

Внимание, опасность внедрения баллистического вооружения в восточных областях.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.

Также украинские военные предупредили об угрозе применения врагом ударных БПЛА в Кировоградской области.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Киевской области силы ПВО работают по целям.

Добавим, что Воздушные Силы предупредили о движении ударных беспилотников в сторону Полтавщины и ракетной опасности.

Также позже в Киеве раздались взрывы : находитесь в укрытиях.

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Просмотры
1125
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