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Угроза применения БПЛA типа "Shahed" с южного направления — мониторинговые каналы

Угроза применения БПЛA типа "Shahed" с южного направления — мониторинговые каналы

Дроны продолжают донимать украинцев / Фото: ТСН.ua

Призываем находиться в безопасном пространстве.

В ночь на 2 апреля 2024 года югу Украины угрожали вражеские беспилотники.

Воздушная тревога была объявлена в Херсонской и Днепропетровской областях.

"Херсонская и Днепропетровская области – угроза применения ударных БПЛА с юга!", – подтвердили информацию в Воздушных Силах ВСУ.

Отметим, что управляемая авиационная ракета Х-59, уничтоженная 30 марта в 14:50, летела на Днепр. Ее удалось ликвидировать в Днепровском районе Днепропетровской области.

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