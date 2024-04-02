Угроза применения БПЛA типа "Shahed" с южного направления — мониторинговые каналы

В ночь на 2 апреля 2024 года югу Украины угрожали вражеские беспилотники.

Воздушная тревога была объявлена в Херсонской и Днепропетровской областях.

"Херсонская и Днепропетровская области – угроза применения ударных БПЛА с юга!", – подтвердили информацию в Воздушных Силах ВСУ.

Отметим, что управляемая авиационная ракета Х-59, уничтоженная 30 марта в 14:50, летела на Днепр. Ее удалось ликвидировать в Днепровском районе Днепропетровской области.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.