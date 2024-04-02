Угроза применения БПЛA типа "Shahed" с южного направления — мониторинговые каналы

Призываем находиться в безопасном пространстве.
В ночь на 2 апреля 2024 года югу Украины угрожали вражеские беспилотники.
Воздушная тревога была объявлена в Херсонской и Днепропетровской областях.
"Херсонская и Днепропетровская области – угроза применения ударных БПЛА с юга!", – подтвердили информацию в Воздушных Силах ВСУ.
Отметим, что управляемая авиационная ракета Х-59, уничтоженная 30 марта в 14:50, летела на Днепр. Ее удалось ликвидировать в Днепровском районе Днепропетровской области.
Читайте также:
- РФ атаковала Днепропетровщину ракетами и дронами: повреждено несколько энергообъектов, есть пострадавшие
- Комбинированный удар по Днепропетровщине ракетами и дронами: что известно о последствиях — фото
- Взрывы в Днепре: защитники неба сбили ракету