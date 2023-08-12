Угроза применения вражеского баллистического вооружения в нескольких украинских областях: направляйтесь в укрытие

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.
Воздушная тревога, в частности, объявлена в Харьковской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях и автономной республике Крым.
Поэтому позаботьтесь о собственной безопасности.
Напомним, что ранее сообщалось об угрозе применения врагом ударных беспилотников.
Также в Крыму раздались взрывы. Об этом сообщили мониторинговые каналы и местные очевидцы.
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