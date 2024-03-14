Угроза прорыва из Беларуси и России: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе

В настоящее время ситуация на границе с Беларусью полностью контролируется. Зато с территории России существует угроза прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, по ту сторону белорусской границы не зафиксировано перемещение или нахождение сильной группировки. В настоящее время агрессор РФ не имеет достаточно сил на территории Беларуси для вторжения в Украину.

"Конечно, мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций, поэтому постоянно наращиваются и инженерные укрепления у границы, и фортификационные укрепления в пограничные", — подчеркнул Демченко.

Тем временем с территории РФ оккупанты не прекращают обстрелы территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей. оккупанты атакуют мирные населенные пункты из разного вида оружия. В частности, авиации и ударных дронов.

В частности, остается угроза со стороны ВРГ. По словам представителя Госпогранслужбы, наиболее активным направлением остается Сумская область. Иногда россияне совершают "вылазки" в Харьковской области.

"Но наши воины хорошо понимают эту угрозу, поэтому и происходят постоянные тренировки, взаимодействие, налаживание взаимодействия между стоящими рядом подразделениями, чтобы все составляющие имели одно направление, чтобы отслеживать попытки мероприятия ДРГ. В частности, используются технические средства, в частности БпЛА, чтобы заранее разоблачать врага, и сразу по таким группам открывается огонь", — подчеркнул Демченко.

Как сообщалось, в Украине изменились правила пребывания в пограничной полосе. Правительство ограничило список и деятельность лиц, которые могут находиться в 5-километровой зоне вблизи государственной границы Украины.

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