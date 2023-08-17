Угроза провокаций РФ в День Независимости: в ГУР сделали новое заявление

Юсов не исключает, что вражеские провокации могут быть, но напомнил, что РФ наносит массированные удары и в будни.

В Главном управлении разведки не исключают, что РФ может устроить провокации в День Независимости Украины, 24 августа.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона.

Украина воюет, защищает свою независимость, особенно после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, в режиме абсолютной сосредоточенности, мобилизации усилий всего государства, общества и сектора безопасности и обороны.

И на грани возможностей защищается украинское небо и продолжаются контрдиверсионные мероприятия, контрразведывательные мероприятия по всей стране — и по будням, и по праздникам", – сказал Юсов.

По его словам, особыми раздражителями для врага есть все символы украинской государственности, "поскольку Россия ведет геноцидную войну".

"Поэтому, конечно, само упоминание о независимой Украине, древнем европейском государстве, которое восстановило свою независимость 24 августа 1991 года, освободившись от российского империализма, для них особенно чувствительно.

Да, провокации могут быть. Но, как и в другие дни, украинцы и гражданские, и военные должны быть готовы к таким провокациям. Враг совершает, в частности, и ракетные террористические удары не только в праздничные дни. И в основном весь арсенал вооружений и имеющихся у них средств они уже использовали против украинцев", – говорит представитель ГУР.

Он призвал украинцев не паниковать, но быть внимательными и учитывать сигналы воздушной тревоги.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал угрозу обстрелов в День Независимости.

В ВСУ также рассказали, чего ожидать от оккупантов в День Независимости. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат напомнил, что Россия известна тяготением к определенным символическим датам.

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