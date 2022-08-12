Угроза ракетного удара "Калибрамы" сохраняется на высоком уровне вероятности — украинские военные

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Угроза ракетного удара 16 «Калибрамы» сохраняется на высоком уровне вероятности. Как и атаки с воздуха, и временно оккупированной суши.
«Не пренебрегайте собственной безопасностью, прислушивайтесь к сигналам воздушных тревог и действуйте оперативно и четко. Жителей Николаевщины, Херсонщины и юга Днепропетровщины просим быть максимально бдительными, ответственными и осторожными, учитывая вероятность обстрелов.
Тщательно проверяйте информацию, не поддавайтесь панике, будьте взвешены и сознательны. Таких враг не справится. Итого к Победе! Да здравствует Украина!», — говорится в сообщении.
Напомним, что 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов.
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