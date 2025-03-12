Угроза ракетного удара: в Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
В Киеве вечером, 12 марта, объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также звучат в ряде других областей.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока в областях, где объявлена воздушная тревога", – сообщили в Воздушных силах.
На фоне ракетной опасности в Полтавской и Харьковской областях объявлена еще и угроза применения врагом ударных БпЛА.
Также, как передают местные жители, в Сумах слышен взрыв.
Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по Кривому Рогу погибла сотрудница Криворожского РВА.
Читайте также:
- Взрыв в Ивано-Франковске стал следствием ликвидации агентов РФ — подробности (фото)
- Украина ночью содрогалась от взрывов: РФ выпустила "Искандеры" и "Шахеды"
- В Сумах российский дрон попал по инфраструктуре города