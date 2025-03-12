Угроза ракетного удара: в Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

В Киеве вечером, 12 марта, объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также звучат в ряде других областей.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока в областях, где объявлена воздушная тревога", – сообщили в Воздушных силах.

Карта воздушных тревог по состоянию на 19:22

На фоне ракетной опасности в Полтавской и Харьковской областях объявлена еще и угроза применения врагом ударных БпЛА.

Также, как передают местные жители, в Сумах слышен взрыв.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по Кривому Рогу погибла сотрудница Криворожского РВА.

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