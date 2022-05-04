Угроза ракетных атак остается очень высокой – Одесская ОГА

Ночь в городе Одесса и области прошла без обстрелов, не было воздушных тревог.

Враг государства-оккупантки активизирует проведение воздушной разведки. Возросла интенсивность ракетных ударов.

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Угроза ракетных атак остается очень высокой. Тактика врага – попытка уничтожить наши объекты инфраструктуры, логистические транспортные коридоры", — подчеркнул он.

По его словам, в течение этой недели отмечается активизация российских оккупантов в информационно-психологическом давлении на население региона.

Напомним, в течение минувших суток, 3 мая, оккупанты нанесли ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей, чтобы разрушить транспортную инфраструктуру. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 4 мая.

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