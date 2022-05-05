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Угроза ракетных атак остается высокой – Одесская ОГА

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Угроза ракетных атак остается высокой – Одесская ОГА

Иллюстративное фото. / Associated Press

Ночь на 5 мая в Одессе и области прошла под сирены воздушной тревоги, но без обстрелов государства-террориста России.

Впрочем, Российская Федерация продолжает угрожать Одессе и региону ракетными ударами. Вероятность таких атак остается высокой.

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Приятные известия из Николаевского направления: на границе с временно оккупированной Херсонщиной наши воины уволили несколько населенных пунктов", — подчеркнул представитель ОВА.

На Приднестровье оккупации пытаются создать определенный источник напряжения и производят перегруппировку. Впрочем, пограничники усилили охрану госграницы.

Напомним, начались 71 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Благодаря успешным действиям украинских защитников и защитниц враг потерял контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей. Детальнее о ситуации на фронте - в возведении Генштаба 5 мая.

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