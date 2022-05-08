Угроза ракетных атак остается высокой – Одесская ОГА

В Одессе и области не спокойно, ведь сигналы тревоги в регионе раздаются уже больше суток.

Армия русской Федерации постоянно пробует угрожать ракетными ударами по области. Поэтому угроза новых атак остается высокой.

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Именно поэтому он призвал местных жителей не пренебрегать воздушной тревогой, быть внимательными и осторожными. Представитель ОГА просит соблюдать правила поведения во время длительного комендантского часа, который стартует 8 мая в 22:00, а закончится в 5:00 10 мая.

"Не пренебрегайте правилами безопасности и идите в укрытие, когда слышите сигналы воздушной тревоги. Мы знаем и понимаем, что все эти дни враг будет и дальше угрожать нам нанесением ракетных ударов. Не ведитесь на возможные провокации врага и соблюдайте информационную гигиену", — подчеркнул Братчук. .

Как сообщалось, ророссийские войска в субботу, 7 мая, нанесли по Одессе шесть ракетных ударов. Оккупанты выпустили по городу ракеты с помощью стратегической авиации: самолеты, ориентировочно, вылетели из Каспийского направления. В результате попадания четырех ракет повреждено гражданское предприятие в жилом районе.

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