Угроза ракетных обстрелов: СБУ и разведка призвали паломников-хасидов не посещать Украину

Украинская разведка, СБУ и полиция рекомендуют паломникам-хасидам воздержаться в этом году от визита в Украину на празднование Рош-ха-Шана. Ведь Россия может использовать приезд и массовое скопление паломников, чтобы устроить провокации.

Такое решение было принято совместно с правоохранителями Израиля и другими ответственными органами власти Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины.

Там пояснили, что существует высокая вероятность ракетных обстрелов и действий РФ, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба международному имиджу Украины.

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"Правоохранители тщательно проверяют имеющуюся информацию, которая касается возможных угроз для пребывания паломников в нашем государстве для своевременного комплексного реагирования", — отметили в разведке.

Так, особое внимание сосредоточено на антитеррористической защищенности объектов паломничества и маршрутов передвижения верующих. Для этого проводятся контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия, а также усилен контроль за незаконным оборотом оружия и опасных веществ. Кроме того, район паломничества и близлежащие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением.

"В то же время, несмотря на все меры безопасности, россия может использовать приезд и массовое скопление паломников для устроения провокаций. Поэтому, учитывая вышеупомянутую информацию, просим воздержаться от поездки в Украину. Только так можно минимизировать имеющиеся риски для верующих в этот важный для еврейского народа праздник", – призывали в разведке.

Напомним, как выяснил ТСН.ua, несмотря на предостережения от правоохранителей и городского головы Умани, первые паломники уже прибыли в город заранее, чтобы отпраздновать еврейский Новый год, который приходится на 25 сентября.

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