Угроза ракетных ударов и запуска дронов-камикадзе остается актуальной — украинские военные

Корабельная группировка вражеского флота в Черном море – без изменений района маневрирования, состава, задач и угроз.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Те же 4 носителя 28 «Калибров» наготове для поражения по всей территории Украины.
Угроза ракетных ударов и запуска дронов-камикадзе остается актуальной и с моря, и с воздуха, и с временно оккупированной суши. Враг не прекращает практики коварных обстрелов мирных населенных пунктов в тыловых районах, так что действия по сигналам тревоги должны быть четкими и быстрыми.
«Не подвергайте себя опасности, прислушивайтесь к ограничениям военного положения. Будьте бдительны и сознательны, получая и распространяя информацию, чтобы не ориентировать врага, не расширять панику, поддерживать и помогать Силам обороны.
Вместе победим! Единство все преодолеет!», – говорится в сообщении.
Напомним, российские кафиры на юге Украины массово атакуют мирные населенные пункты дронами, которые России продал Иран . Большинство иранских беспилотников удалось сбить, однако из-за их атаки погиб один человек.
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